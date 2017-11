Hechingen CDU-Vorsitz: Melanie Homberger steht bereit

Wenn Hechingens Christdemokraten am Mittwoch, 22. November, zur Mitgliederversammlung zusammen kommen, steht eine wichtige personelle Entscheidung an: Es gilt, den Posten des Vorsitzenden neu zu vergeben.

Kandidatin gehört dem Stadtverband bereits als Beisitzerin an

Der 75-jährige Hermann Schwendemann, seit sechs Jahren an der Spitze des Stadtverbands, will "das Zepter in jüngere Hände weitergeben". Eine Nachfolgerin steht in Melanie Homberger schon bereit. Die 48-Jährige gehört dem Vorstand des CDU-Stadtverbands bisher als Beisitzerin an. Außerdem sitzt sie im Hechinger Gemeinderat seit der laufenden Wahlperiode. Bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2011 war Melanie Homberger im Bewerberfeld. Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte Homberger ihre Kandidatur für den Stadtverbands-Vorsitz am kommenden Mittwoch.