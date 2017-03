Hechingen Burg-Horrorfilm in den USA ein Flop?

Hechingen - Genau einen Monat ist es her, dass der Film "A Cure for Wellness" von Star-Regisseur Gore Verbinski in Deutschland in die Kinos kam. In Hechingen läuft der Film, der im Sommer 2015 unter anderem auf der Burg Hohenzollern gedreht wurde, weiter sehr gut, wie Kinochef Ralf Merkel auf Anfrage bestätigt – "auch wenn die Meinungen zum Film geteilt sind."