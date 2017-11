Hechingen Burg als Schutz und Dauerbaustelle

Dass Preußen durchaus Vorbildfunktion für die heutige Wirtschaft haben kann, hatte Thomas Lindner, Vorsitzender des IHK Gremiums für den Zollernalbkreis, zuvor in seiner Rede betont. Er erinnerte daran, dass Preußen auch deshalb groß wurde, weil es eine "rationale Einwanderungspolitik" betrieben habe und offen gegenüber Arbeitskräften aus dem Ausland gewesen sei, und weil es sich zum Freihandel und dem Abbau von Zollschranken bekannt habe.

Rechtsstaatlichkeit und eine unabhängige Justiz – ebenfalls preußische Errungenschaften – seien bis heute ein Kriterium für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Die Defizite des regionalen Standorts nannte er auch. Unzureichende Versorgung mit schnellem Internet, Fachkräftemangel und die schlechte Straßenanbindung im Zollernalbkreis. Er kritisierte, dass Jugendliche heute kaum mehr für Ausbildungsberufe zu begeistern sind und das Studium im Vordergrund stehe.

IHK-Präsident Christian O. Erbe ging in seinem Schlusswort auf die Bedeutung der IHK ein. Dem Zitat, sie sei "das Rathaus der Unternehmen", stimmte er zu. Anschließend ehrte er den Tübinger Unternehmer und Gastronom Ernst Fischer mit der "Friedrich List"-Medaille des Bundesverbands Deutscher Volks- und Betriebswirte, eine Auszeichnung dafür, dass sich Ernst Fischer "viele Jahre in vorbildlicher Weise für die Belange der Wirtschaft und seiner Branche eingesetzt hat", so Erbe.

Ernst Fischer ist ein außergewöhnlich erfolgreicher Gastronom, geehrt wurde er aber vor allem für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement. 15 Jahre lang war er Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA, 15 Jahre Mitglied der Vollversammlung der IHK Reutlingen.

Unternehmertum und ehrenamtliches Engagement so intensiv zu verbinden, das sei außergewöhnlich, lobte Christian O. Erbe.