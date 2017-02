Haigerloch Bunter Eröffnungsball in Owingen

Im weiteren Verlauf der Rede erfuhren die Anwesenden, dass sich in seiner Familie schon immer vieles um die närrische Zeit gedreht hat und noch dreht: "Ich be an echter Aubenger Narra-Sproß, en meira Familie war d’ Fasnet emmer ganz groß (…). Ond mi hot ma schao als Baby en a Fuchshäs neidruckt." Anschließend stellte er sein Gefolge vor und gab das Mikro dann weiter an Fürstin Judith, die ebenfalls in Reimform vorging. Sie sei 2007 die weibliche Hälfte des Kinderfürstenpaars gewesen und tanze seit Jahren in den Garden.

Die Fürstin schloss mit den Reimen "Die Aubenger Fasnet ischt hiermit eröffnet ond ruafat ganz laut, a dreikräftiges ›Fuchs-Feiteg‹, dass es mi aus da Latscha haut". Die Aubenger Juniorgarde bot im Anschluss zu kölscher Musik oder "Wir woll’n wieder feiern" synchrone tänzerische Elemente sowie schöne Formationen und Hebefiguren. Der Schlager "Die Tanzfläche brennt" umschrieb den Auftritt passend.

"Erdmahle" von zwei Gärtnern unterstützt

Als Heike Edele, die durchs Programm führte, Vertreter aller Zünfte auf die Bühne bat, bot sich den Gästen in der Halle ein eindrucksvolles Bild mit unterschiedlichsten Figuren beziehungsweise Masken und Häsern. So präsentierten sich die Narrenzünfte aus Bechtholdsweiler, Hochdorf, Vöhringen, Wolfenhausen, Nordstetten, Erlaheim, Thanheim und Dormettingen, die Duachberg-Hexa Mühlheim, die Narrengilde Göttelfingen, die Gomaringer Käsperle, die Laibedal-Hexa aus Bad Imnau, die Original Baisinger Narren, die Zoller-Hexen Hechingen und die Weilheimer Hutzlabäuch.

Die Narrenzunft Hochdorf wartete danach mit dem "Erdmahle-Tanz" auf, wobei Showtanzelemente auch nicht fehlten, und die "Mahle" erhielten Unterstützung von zwei Gärtnern. Bei der Zugabe wurde das Häs abgelegt.

Bei der Narrengilde Göttelfingen sorgten zuerst die "Mohopser" für Farbtupfer, ehe die Clowns zu Titeln wie "Funky Town" einen wilden Tanz aufführten, aufblasbare Musikinstrumente inklusive.

Bei den Gomaringer "Käsperle" erinnerte vieles (passenderweise) an einen Kindertanz, und gemäß der Sage ärgerten die Maskenträger wieder einmal eine "Kuh". Einige Käsperle unterstützten zudem die Gardenmädels, die in Tanzkleidern aus den 50er- und 60er-Jahren zu fetziger Musik die Bühne unsicher machten.

Die Mädels der Teenie-Garde Vöhringen sprangen bei ihrem Tanz "Super Mario" von Level zu Level und beeindruckten unter anderem mit einer tollen Pyramide, und sie setzten bei der Musik auf Titel wie "Alone".

Dem wollte die Showtanzgruppe Erlaheim nicht nachstehen und bot Hebefiguren und weitere Einlagen. Beim Tanz drehte sich alles um "Peter Pan", der mit dem Publikum ins "Abenteuerland" reiste. Die "Duachberghexa" Mühlheim warteten mit einem Hexentanz auf, und die "Krawallos" aus Thanheim gaben musikalisch Gas. Auch s’ Aubenger Ballett trat auf, und für die weitere musikalische Unterhaltung sorgte die Band "Albsound" mit vielen Hits. Auf der Bühne wurde teils begeistert gefeiert.