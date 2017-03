Hechingen Bunte Eier mit Naturfarbe und ein Tag mit den "Fünf Säulen"

Es entstehen dabei wunderschöne Effekte, und jedes gefärbte Ei ist anders. Weiterhin besteht die Möglichkeit, gefärbte Eier zu verzieren.

Anmeldungen nimmt Anna-Maria Janßen-Tapken unter der Telefonnummer 07471/1 35 76 entgegen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für das Färben sollen mitgebracht werden: maximal zehn, vorzugsweise weiße Eier – roh oder ausgeblasen – pro Teilnehmer, Mullbinden oder alte Feinstrumpfhosen, Schere, Garn zum Umwickeln sowie kleine Gummiringe. Bereits gefärbte Eier zu Verzieren. Farbstoffe und Pflanzenmaterial werden am Kursabend bereitgestellt.

Neben dem Eierfärben bietet der Kneippverein noch einen weiteren Oster-Termin an. "Ein Ferientag mit Kneipp" gibt es am Montag, 10. April, von 9 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Stadtgarten. Anmeldungen nimmt Jutta Fischer unter der Telefonnummer 07471/ 62 18 66 oder via E-Mail an info@kneippverein-hechingen.de) entgegen.