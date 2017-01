Hechingen Bürgermeisterin muss in Reha-Klinik

Wie die Rathauschefin gestern im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigte, muss sie vom kommenden Montag an die unfreiwillige Auszeit nehmen. Sie könne deshalb ihre Amtsgeschäfte für die Dauer von voraussichtlich drei Wochen nicht wahrnehmen. Nicht ausgeschlossen sei, dass sie die Reha-Zeit noch um eine Woche verlängern müsse. Darüber entschieden die Ärzte während ihres Aufenthalts in der Klinik.

Dorothea Bachmann hatte sich am 26. August bei einem Sturz während eines Waldspaziergangs bei Boll schwer an der Schulter verletzt. Die Bürgermeistern merkt an, ihr Zustand habe sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Sie habe heftige Entzündungen in der Schulter. Unmittelbar nach ihrem Unfall im vergangenen Jahr war die Bürgermeisterin rund sechs Wochen lang außer Gefecht.

Den Gemeinderat hat Bachmann bereits über ihre Zwangspause informiert. "Ich freue mich auf ein Wiedersehen im Februar", heißt es in dem Schreiben.