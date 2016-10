Hechingen Brandstifter stand vor Zwangsräumung

Hechingen. Mieter in dem Gebäude sind geschockt. Wand an Wand zu der Brandwohnung lebt eine Familie mit Kind. Vor allem für sie hätte sich das Feuer fatal auswirken können. Drei weitere Mieter gibt es in dem Gebäude. Alle sind froh, dass ihre Wohnungen noch heil sind. "Zehn Minuten später, und das Haus wäre in hellen Flammen gestanden", sagt ein Hausbewohner.

Kein Wunder, dass hinter ihnen Tage voller Angst liegen. Am Dienstag wurde das Feuer gelegt, erst am Freitag wurde der mutmaßliche Verursacher verhaftet. "Bis dahin habe ich befürchtet, dass er wiederkommen könnte", erzählt ein Hausbewohner.

Der Mann, der das Feuer gelegt hat, sei früher schon "ein komischer Typ" gewesen, berichten sie. Er habe sich in den letzten Monaten immer mehr zurückgezogen, am Ende habe er eigentlich mit allen im Haus Streit gehabt. Zudem wurde ihm die Wohnung gekündigt. Am Mittwoch vergangener Woche war der Gerichtsvollzieher zur Zwangsräumung angemeldet. Am Tag davor ging die Wohnung in Flammen auf.