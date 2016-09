Hechingen Brandruine ist Ende Oktober weg

Wie in unserer Zeitung berichtet, gab es zuletzt nur noch ein Hindernis, das auf dem Weg zum Abriss zu bewältigen war: Die etwas betagten und vermutlich ziemlich fahruntüchtigen Autos, die Martin Klein auf dem Parkplatz neben dem Gebäude gelagert hatte. Der junge Mann, der als eingenwilliger Lebenskünstler in der Stadt manche Herzen rührt, hatte die Autos zuletzt auf öffentliche Parkplätze vor dem Haus umgelagert. Geduldig aber dennoch unnachgiebig hat die Stadt sie nun nach einigem schriftlichem Hin und Her abschleppen lassen.