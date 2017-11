Hechingen Boll ist ganz verzaubert

Hechingen-Boll. Dampfende Glühweintassen und Kerzenschein – nicht mehr lange und dann gehört beides wieder vielerorts zum gewohnten Bild. Schon bevor landauf, landab die ersten Adventsmärkte ihre Pforten öffnen, hielt am Samstag vorweihnachtliches Flair in Boll Einzug.

Der Bürgerverein hatte zum 3. November-Zauber geladen und die Besucher ließen sich nicht lange bitten. Zahlreich strömten sie in Richtung Ortskern, der sprichwörtlich sein weihnachtliches Gewand angelegt hatte. Am großen Tannenbaum vor dem Rathaus funkelten die Lichter und die kleineren Tannen zierte kunstvoller, selbstgefertigter Baumschmuck.

Apropos Handarbeit: Seit dem Sommer wurde, wie die Ortsvorsteherin und zweite Vorsitzende des Bürgervereins, Meta Staudt, erzählte, fleißig gebastelt. Und das Resultat gab am Samstag ein prächtiges Bild ab. Mit Weihnachtsbäumchen aus Rinde, Holzartikeln oder Windlichtern im Häkeldesign hält weihnachtliches Flair im Nu auch im eigenen Zuhause Einzug. In einer Scheune bot Heidi Winz zugunsten von "Kinder brauchen Frieden" ebenfalls Kunsthandwerkliches an. Ergänzt wurde die Auswahl von stimmungsvoll geschmückten Adventskränzen und -gestecken, Selbstgestricktem und -gehäkeltem.