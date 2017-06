Hechingen Blasen, Schmerzen, Glücksgefühle

Aber als die Beiden von dem Mega-Marsch, der von München nach Mittenwald führt, hörten, war die Anmeldung reine Formsache. Die Ausrüstung wurde komplettiert und das Notwendige besprochen, auch die Vorgehensweise, wenn einer der beiden nicht mehr kann – oder will.

Der Vorsatz, die Strecke gemeinsam durchstehen zu wollen, war in beiden tief angesiedelt. Und es war ihnen auch klar, dass die ganze Angelegenheit kein Honigschlecken sein würde. Die ausgeschilderte Route, die zum Teil auf dem Jakobsweg verlief, war landschaftlich überaus reizvoll.

Einen eindeutigen Hinweis gab es nach Kilometer 65,9: "Ab hier geht’s bergauf. Wer nicht mehr kann oder zweifelt, sollte besser aussteigen. Es kommt ein Anstieg von über 240 Höhenmetern auf 2,4 Kilometer!"

"Der Anstieg hatte es wirklich in sich", erinnern sie sich zurück. Auch ein heftiges Gewitter und vierstündiger Starkregen waren Herausforderungen. "Wir hatten keinen trockenen Faden mehr am Leib. Und von den Blasen an den schmerzenden Füßen brauchen wir gar nicht zu reden", erzählen sie.

Irgendwann kamen dann auch die Fragen; "Was tue ich mir hier eigentlich an? Wozu, wieso, weshalb?" Hinzu kam der Gedanke: "Nie wieder!" Den vorletzten Tiefpunkt gab es bei Kilometer 80, als die Schmerzen doch recht groß wurden. Und die letzten zwei Kilometer vor dem Ziel erschienen den Weilheimern als die längsten des ganzen Marsches.

Das Überschreiten der Ziellinie löst eine Gänsehaut aus

Auch hier war gegenseitige Motivation und der unbedingte Wille zum Durchhalten maßgebend. Das Überschreiten der Ziellinie nach 22 Stunden löste eine Gänsehaut aus, befreite von einer Last und vermittelte ein riesiges Glücksgefühl.

Den Weg zur Unterkunft machten die Läufer per Taxe. Von den 1000 gestarteten Teilnehmern gehörten sie zu den 193, die in der geforderten Zeit am Ziel ankamen. Prozentual gerechnet waren übrigens die teilnehmenden Damen besser als die Herren. Ach ja, von wegen "nie wieder" – die beiden Weilheimer haben sich für den nächsten Lauf 2018 von München nach Mittenwald schon wieder angemeldet.

Vorher geht es aber im September in Köln an den Start. Wieder 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden. Auch dann heißt es wieder; Raus aus der Komfortzone und ran an die Grenzen – oder sogar darüber hinaus.