Hechingen Bilder vom Zoller in die ferne Heimat

Jatous Mitschüler Faisal Masooni vermisst einen Park. "Da haben ich mich am Wochenende immer mit Kumpels getroffen", erzählt er. Was ihm an Hechingen "supergut" gefällt, sind die Ratzgiwatz-Ferienspiele. Dort engagiert sich Faisal als Leiter. Im vergangenen Jahr war er in der Nähgruppe, dieses Jahr hilft er am Waffelstand.

Die Burg Hohenzollern wird von den meisten gerne fotografiert

Was Faisal außerdem gefällt, ist die Burg Hohenzollern. Hier war er mit einer Schülergruppe zu Besuch. Und einige seiner ersten Fotos, die er per Whatsapp nach Hause schickte, hat er auf der Burg aufgenommen. Letztere kommt bei Youssef Rai ebenso gut an.

Auch er hat Bilder von der Burg gemacht und in die Heimat geschickt. Seit einem Jahr ist der gebürtige Marrokaner in Deutschland, lernt wie die anderen fleißig die Landessprache und hat Spaß daran.

Klassenlehrerin Bettina Kurz ist ohnehin voll des Lobes für all ihre Schüler. "Wir lieben diese Klasse", sagt sie. Alle seien höflich im Umgang miteinander und sind sehr motiviert. "Hospitanten sind immer ganz beeindruckt", erzählt Kurz.

Die Schüler können sich alle gut verständigen. Dreimal wöchentlich lernen sie die deutsche Sprache. Zwei Tage sind sie bei ihrer jeweiligen Praktikumsstelle. Mittwochs wird gemeinsam gekocht, was aber ein zusätzliches Training bedeutet. Denn da sind einheimische Schüler mit dabei.

Erst vor Kurzem hat die Gruppe ein Catering für 200 Personen für die Bildungskonferenz in Bisingen gestemmt. Bei den Abendveranstaltungen zeigen die Schüler also genauso vollen Einsatz. Es gebe fast keine Fehlzeiten, so Bettina Kurz.

Generell gilt bei allem: "Wir sprechen Deutsch", sagt die Klassenlehrerin. Da erklärt sie eine Sache gerne lieber zehnmal, damit es jeder versteht. Sie spricht der Klasse ein "großes Leistungspotenzial" aus. Das Kompliment geben die Schüler zurück. Der Unterricht gefällt ihnen allen. Kein Wunder, dass sie Fotos aus der Schule in die Heimat senden.