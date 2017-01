Hechingen Bewegung im Obertorplatz-Verfahren

Hechingen. Kleiner Wermutstropfen: Die Öffentlichkeit ist zu dieser Verhandlung nicht zugelassen. Und es würde an ein Wunder grenzen, wenn an diesem Tag bereits Entscheidungen getroffen würden. Und eine Prognose, wann definitiv feststehen wird, ob die Obertorplatz-Tiefgarage gebaut werden kann – oder eben auch nicht – wird zum aktuellen Zeitpunkt niemand abgeben. Im schlimmsten Fall könnten bis dahin noch einige Jahre ins Land streichen.

Über den Bebauungsplan für das Projekt hat der Gemeinderat im Jahr 2015 mehrfach beraten und im Dezember beschlossen. Rainer Hahn aus der Wirtefamilie, der das Hotel Klaiber gehört, hatte da bereits erbitterten Widerstand angekündigt und mit Martin Pagenkopf einen hochklassigen Anwalt gewonnen. Der ehemalige Bundesrichter, der seit seiner Pensionierung für eine Kölner Anwaltskanzlei arbeitet, ist auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert.

Eigentlich gibt es zwei Verfahren. Ein Normenkontrollverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim und einen Widerspruch gegen den Bebauungsplan vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen. Hier hatte man kurzfristig gehofft, bereits im Sommer abschließen zu können. Dann folgten aber mehrere neue Einlassungen des Klaiber-Anwalts, die vom städtischen Anwalt immer wieder beantwortet werden mussten. Es ging hin und her, und Ende August gaben die Sigmaringer Richter etwas entnervt bekannt, dass fortan keine Prognosen zu einem möglichen Fortgang des Verfahrens mehr abgegeben werden. Die erste neue Nachricht aus Sigmaringen seither ist, dass nun am 6. Februar der Erörterungstermin stattfindet. Dann werde mit den beiden Kontrahenten die "Sach- und Rechtslage" durchgegangen. Erfahrungsgemäß geben die Richter in solchen Terminen auch bereits erste Fingerzeige, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Sache sehen und bewerten, und es wird ausgelotet, ob ein Kompromiss denkbar wäre.