Hechingen Bessere Straßen und mehr Fördergeld

Schollian: "Es fehlt die Hilfe von oben"

Im Römermuseum in Stein ging es um Fördergelder. Gerd Schollian, ehrenamtlicher Leiter und Entdecker der Anlage, legte den Finger auf die ewige Wunde. "Es fehlt die Hilfe von oben", beklagte er. So müsse im Museum einiges getan werden. Die Wege und Beleuchtung im Museum müssten erneuert werden und dann stünde ja auch noch das Projekt Tempelbezirk auf dem Programm. Er äußerte die Hoffnung, dass mit Tappeser jetzt einer im Amt sei, dem das Römermuseum besonders am Herzen liegen würde. So hatten Schollian und Tappeser schon gemeinsam die Römerstraße auf den Weg gebracht, als Tappeser Oberbürgermeister von Rottenburg war.

Bürgermeisterin Dorothea Bachmann warb bei dem Besuch ebenfalls für Unterstützung. "An Fördermitteln müssen wir noch arbeiten", sagte sie zum Regierungspräsidenten. Man werde ein Gesamtkonzept für die Fördermittel erstellen und dieses dann präsentieren, so Bachmann. Tappeser lobte dieses Vorgehen und erklärte, mit einem Gesamtkonzept sei es für die Behörden grundsätzlich leichter, Projekte zu fördern.

