Hechingen Besonders leckere Fracht an Bord

Bevor die Dister am Morgen mit ihrem Wurstwagen zur Fahrt durch Bechtoldsweiler starteten, hatten sie in diesem Jahr noch eine wichtige Aufgaben zu erfüllen. Der Narrenbaum, der am Auseligen aufgrund des Sturms nicht gestellt werden konnte, wurde am Samstag mit vereinten Kräften aufgerichtet. In luftiger Höhe wacht er nun über die Fasnet im Ort, die am Rosenmontag mit dem Kinderball, der ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus beginnt, noch einmal so richtig Fahrt aufnimmt. Abends geht dort ab 20 Uhr der Motto-Ball über die Bühne, der unter dem Titel "Fasnet im Zirkuszelt" steht. Am Dienstag klingt die Fasnet nach dem Umzug in Hechingen dann gemütlich im Bürgerhaus aus.