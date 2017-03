Hechingen Besinnlich: Arche Noah im Ohrenkino

Hechingen. Heidi Hellstern, die Vorleserin des Abends und Mitglied der Stiftung Lesen, las kurze, unterhaltsame und humorvolle Texte. "Ich bin beim Ohrenkino ja eher für den humorvollen Teil zuständig", erklärte Hellstern zum Beginn des Vorleseabends. In fast (be-)sinnlicher Atmosphäre im Trauzimmer der Villa, im Licht von Kerzen, unterhielt sie das Publikum unter anderem mit Texten von Kurt Tucholsky und Eckart von Hirschhausen.

"Wir suchen immer neue Leute"

Hellstern ist Mitglied der Stiftung Lesen und organisiert Lesungen in Kindergärten und Schulen im Raum Hechingen – mit Vorlesen hat sie also viel Erfahrung. Die erste Geschichte des berühmten Satirikers und Schriftstellers Tucholsky befasste sich mit der Frage, wie die Löcher in den Käse kommen. Nachdem der jüngste Sohn der Familie diese Frage beim Abendessen gestellt hatte, diskutieren alle Erwachsenen, die offensichtlich auch keine Ahnung haben, so lange über die Herkunft der Löcher im Käse, bis alles in einen grotesken Streit ausartet.