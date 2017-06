Hechingen Berufsausbildung als Fundament

Hechingen. Verkäufer, Einzelhändler, Kaufleute für Büromanagement, Groß- und Außenhändler und ihre Kollegen aus der Industrie hatten in den Prüfungen Anfang Mai gezeigt, was sie in der Ausbildung im Betrieb und in der Schule gelernt hatten.

"Es freut mich, dass Sie sich gegen den Trend der Akademisierung und für eine duale Ausbildung entschieden haben", gratulierte ihnen nun Schulleiter Roland Plehn. Er dankte den Eltern, die ihre Kinder in dieser Zeit unterstützt haben, den Betrieben, die in die Ausbildung investierten sowie den Lehrern. Dieses "magische Dreieck" sei Voraussetzung für eine gelingende Ausbildung, sagte Plehn.

Als Festredner mahnte Bernd Burkhart, Abteilungsleiter bei Lumitronix, "bleiben Sie nicht stehen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel!". Die Ausbildung sei ein Fundament, auf dem aufgebaut werden könne.