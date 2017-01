Hechingen Berlin, Sylt, München – und künftig auch in Hechingen

Es gibt sie, die Hechinger, die sich ihrer Heimatstadt verbunden fühlen. In diesem Fall ist es Jürgen Buckenmaier, der heute von Schorndorf aus mit seiner Frau Martina die Modedesignfirma "Riani" betreibt. "Traditionsbewusste" und dennoch "visionäre" Damenmode für "Frauen, die mitten im Leben stehen", wird der Stil beschrieben. Also Kleidungsstücke, die für berufliche Anlässe richtig sind, die aber auch am Wochenende modisch überzeugen. Darunter auch Klassiker, also Stücke, die über Jahre hinweg modisch bleiben.

Jürgen Buckenmaier hat Hechinger Wurzeln, und als er von der geplanten Schließung des Modehäusles erfuhr, begann sein lokalpatriotisches Herz zu pochen. Stores, die exklusiv Damenmode seiner Firma anbieten, finden sich neben Schorndorf eigentlich nur auf Sylt, in Berlin und in München. Von Donnerstag, 9. Februar an, nun auch in Hechingen.

"Er hat mir gesagt, dass er einen solches Geschäft in einer anderen, ähnlich großen Stadt nicht so machen würde", erzählt Carmen Buckenmaier-Krink, "er macht das, weil es in Hechingen ist."