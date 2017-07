Hechingen "Beispielhafte Leistung des Teams"

"Ein Stück Lebensqualität"

Philipp Hahn sagte in seiner Laudatio, dass Hechingen Franz Ermantraut "ein Stück Lebensqualität" zu verdanken habe. In Anbetracht der Gästeschar verwies er auf Ermantrauts Weggefährten: "Wer so lange ehrenamtlich aktiv ist, hat viele."

Und alle waren sie gekommen. Neben der Staatssekretärin und Landrat Günther Martin Pauli waren Kreis-, Stadt- und Ortschaftsräte sowie Vertreter der Vereine und der Kirche anwesend – nicht zu vergessen die Familie.

Franz Ermantraut gab sich in seiner Dankesrede gewohnt bescheiden. "Eine beispielhafte Leistung des Teams" nannte er die erfolgreiche Arbeit der Irma-West-Gemeinschaft. Man habe an einem Strang gezogen. Die Auszeichnung sei nicht nur auf sein eigenes, sondern auf das ehrenamtliche Engagement vieler zurückzuführen.

Ein besonderer Dank galt seiner Frau. "Ein pulsierender Mann, braucht eine noch pulsierendere Frau", so Ermantraut. Sie habe die Gabe gehabt, ihn aufzurichten, wenn es mal nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hatte.

Zwischen den einzelnen Festreden spielte das Saxophonensemble der Musikschule. Als besondere Überraschung marschierte schließlich auch der Fanfarenzug der Irma-West-Gemeinschaft ein.