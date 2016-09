Drei Männer wurden gestern gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik eingewiesen werden mussten. Nach Angaben eines Augenzeugen herrschte zum Unfallzeitpunkt wegen der Baustelle in Schlatt ein Rückstau. Deshalb wollte ein Autofahrer, der von Hechingen kam, kurz nach der Abzweigung zur Kreismülldeponie wenden. Er muss dabei ein mit zwei Männern besetztes Auto übersehen haben, das von Schlatt kam. Dessen Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht vermeiden. Wegen des Unfalls bildeten sich längere Staus. Foto: Stopper