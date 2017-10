Hechingen Beim 23. Einbruch erfolgt der Zugriff

Danach beschlossen die drei, vor allem Kindergärten und Schulen ins Visier zu nehmen, wegen der "weiterhin angespannten finanziellen Situation", wie der Staatsanwalt beschrieb, "um ihren Lebensunterhalt mitfinanzieren zu können". Auf ihrer Liste standen Kindergärten und Schulen im Burladinger Stadtkern, aber auch in Stetten und Hausen, in Albstadt-Laufen DRK und Grundschulgebäude, in Truchtelfingen das Progymnasium, in Bitz, Grosselfingen, Mössingen, Rottenburg, Ehingen, Nehren, Starzach, Aldingen und Hirrlingen weitere Objekte.

Minutenlang verlas der Staatsanwalt die nach Daten fein säuberlich geordnete Liste der Einbrüche. Mal hebelten die Einbrecher Fenster auf, mal stiegen sie über ausgehängte Kellerfenster ein, und in den Gebäuden musste so manche Tür dran glauben.

Es waren Digitalkameras, kleine Geldbeträge aus Geldkassetten, Beamer oder Radiorecorder, die die drei mitgehen ließen. Die Beute war meist gering, manchmal in Wert von lediglich 80 oder 100 Euro, der Sachschaden an Fenstern, Rollläden und Türen ging oft in die Tausende. Der Beute von zusammengerechnet 13 000 Euro, so haben die Ermittler es ausgerechnet, steht – ohne den millionenteuren Brand – ein Gesamtschaden von 35 000 Euro gegenüber.

Nach dem spektakulären Brand und seinen Folgen für die Burladinger katholische Kirchengemeinde – die verstörten Kinder und besorgten Eltern – liefen die Ermittlungen auf Hochtouren. Als das Diebestrio sich wenige Wochen später im Kindergarten in Burladingen-Hausen bedient hatte, schnappte die Falle zu. Ermittlungsbeamte führten die Drei zu nachtschlafener Zeit im Licht eines kreisenden Polizeihubschraubers ab. Die unrühmliche Serie war beendet.

Seitdem sitzen die Täter getrennt voneinander in drei verschiedenen Haftanstalten in Hechingen, Rottweil und Schwäbisch Gmünd. Sie wurden zur Anklageverlesung von Vollzugsbeamten mit Fußketten zur Verhandlung gebracht. Sie zeigten sich geständig. Alle drei räumten auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Hannes Breucker, Vizepräsident des Hechinger Landgerichts, ein, Angaben zur Person und zur Sache machen zu wollen.

Die Verhandlung wird am Montag, 23. Oktober fortgesetzt.