Hechingen Begeistert vom Engagement der Jugend

Als unbefriedigend beschrieben wird die Parksituation in der Urbanstraße. "Hier soll das Problem für die nächste Verkehrsschau angemeldet werden", meinte Ortsvorsteherin Ingrid Riester. Der Ausbau der Straßen Auf der Bins und Am Stamigbaum soll in absehbarer Zeit in Angriff genommen werden.

Das Kühlaggregat im Wirtschaftsbereich der Turn- und Festhalle ist unüberhörbar in die Jahre gekommen. Hier könnte man bei der Neuanschaffung eines neuen Aggregates auch die Verlegung der Kühlzelle ins Auge fassen. In der Halle stehen auch noch einige Malerarbeiten an. Zudem scheint eine Entkalkungsanlage vonnöten zu sein. Offensichtliche Kalkspuren weisen jedenfalls darauf hin. Zum Schutze der Halle wird die Anschaffung eines Ballfangnetzes in den Haushalt aufgenommen. Als Gelungen und praktisch zugleich zeigte sich der neue Windfang an der Eingangstür zur Turn- und Festhalle.

Die Urbanskapelle ruft förmlich nach einer Renovierung. Dazu müsste ein Förderverein auf den Weg gebracht werden. Aber die Resonanz auf Vorstöße in dieser Richtung durch die Ortschaftsvorsteherin war bisher ausgesprochen mager.

Neben den Beanstandungen auf dem Friedhof wurden dort auch die neuen Grabkreuze auf den Soldatengräbern in Augenschein genommen. Ein Rückschnitt der Birken beim Spielplatz könne erfolgen, aber ein Fällen komme nicht in Frage, war die Einstellung des Rates.

Begutachtet wurden ein neuer Treppenaufgang und eine Fluchttür im Kindergarten. Bis auf kleinere Restarbeiten ist diesbezüglich alles in Ordnung. Zum Ärger betroffener Bürger fallen von einem Apfelbaum Am Hofstättle Früchte auf die Straße, rollen dann bis zur Urbanstraße und füllen dort die Schächte.