Hechingen Band Rocket im Rockcafé Kiss

Schon die beeindruckende Lichter-Show unmittelbar vor Beginn des Auftritts stimmte das Publikum des Cafés auf einen spektakulären Abend ein, der dann auch hielt, was er versprochen hatte. Nachdem die sechs Musiker ihre Instrumente parat hatten, kam sofort Stimmung auf.

Mit sehr flexibler Stimme intonierte Friedel Wiest auf variierenden Tonlagen die Songs, machte also von seinen gesammelten Fähigkeiten als studierter Opernsänger reichlich Gebrauch. Mit dem Frontmann stand im Duett oder Solo Sandra Baur auf der Bühne. Doch auch die anderen vier Musiker, die ohnehin von ihrem Engagement in Rockbands her in ganz Süddeutschland bekannt sind, tragen zum guten Ruf von "Rocket" bei. Als so genannte Coverband in Spiel-, Sound- und Showtechnik kommt das Sextett den weltbekannten Bands wie Aerosmith, Queen oder Guns N’ Roses sehr nahe, was einer der Hauptgründe für deren großen Erfolg darstellt.

Ganz wesentlich hängt das Gelingen und der Erfolg immer auch ab von dem mit zahlreichen Chart-Platzierungen oft durch die Fachpresse gelobten Gitarristen, Komponisten und Produzenten Stefan Kern. Der war wahrlich in bester Spiellaune, als er so manche Solopassage stilecht und kreativ in Szene setzte wie bei "Highway to Hell" von AC/DC oder "Dream On" von Nazareth. Mit im Boot waren ferner der Arrangeur, Organist und Theaterpianist Mark Poppe am Keyboard, Florian Weierberger an den Drums und Thomas Treitinger am Bass.