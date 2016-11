Hechingen Balinger Kammerorchester spielt in Hechingen

Das Konzert findet am Freitag, 18. November, von 19.30 Uhr an in der Hechinger Stadthalle statt. Als Solistin konnte die international bekannte Pianistin Ana-Marija Markovina gewonnen werden, die das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur (KV 503) und das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 17 G-Dur (KV 453) spielen wird.

Unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno wird ein weiteres bezauberndes Mozartwerk erklingen – die Sinfonie C-Dur (KV 338). Das Kammerorchester Balingen besteht seit 1953 und umfasst derzeit gut 35 aktive Mitglieder.

Das Ensemble probt immer mittwochs von 19.45 bis 21.45 Uhr. Wer ein Streichinstrument spielt und mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen. Informationen zum Hechinger Kammerorchester und weitere Kontaktadressen unter: www.kammerorches ter-balingen.de.