Hechingen Bald könnte ein Teil des Gerüsts weg sein

Auch an weiteren kreativen Ideen mangelte es nicht. So wurde etwa eine Sonderbriefmarke mit Kirchturm-Ansicht herausgegeben. "Die erste Auflage mit 100 Bögen war ruckzuck ausverkauft", freute sich Zimmermann. Und auch die auf eine Idee von Wilhelm Weith zurückgehende Postkartenaktion kam sehr gut an.

Unvergessen bleibt das Benefizkonzert, das die Stadtkapelle Hechingen zugunsten der Turmsanierung in der Stiftskirche veranstaltete. Zusammen mit Spenden kamen rund 5 000 Euro zusammen. Alles in allem wurden, wie Kassenwart Michael Hahn erläuterte, in zwei Jahren knapp 160 000 Euro eingenommen.

Spenden machen den größten Teil der Einnahmen aus

Den größten Teil machen mit jeweils 30 Prozent Spenden und Bauteilepatenschaften aus. Werden die zugesagten Zuschüsse von Institutionen in Höhe von 145 000 Euro dazugerechnet, kommen mehr als 300 000 Euro zusammen; Geld, das den kontinuierlichen Fortgang der Baumaßnahmen sichert. So konnten im September 2016 die Reinigungsarbeiten am Turm abgeschlossen werden. Einen Monat später haben dann die Steinmetzarbeiten begonnen. Insgesamt werden 70 Tonnen Stein am Turm ausgetauscht. Um den Sandstein vor Witterungseinflüssen zu schützen, wird er mit Kieselsäureester konserviert.

Wie der Vorsitzende erklärte, ist die Rundturmsanierung zwischenzeitlich fast abgeschlossen. Im oberen Teil wird deshalb vermutlich noch in diesem Jahr das Gerüst abgebaut. "Es wurde ganz tolle Arbeit geleistet", schwärmte Zimmermann.

Im Grunde habe sich an der Arbeitsweise von früher nicht viel geändert. Wie vor 230 Jahren würden die Steine auch heute per Flaschenzug bewegt, was viel Muskelkraft erfordere, denn allein eine Vasendrapierung bringe rund 700 Kilo auf die Wage. "Man kommt aus dem Staunen nicht heraus", erklärte angesichts der Handwerkskunst auch Stadtpfarrer Gabriel Maiwald. Dem Förderverein zollte er großes Lob. "Man sieht, was gelingen kann, wenn man an einem Strang zieht", betonte der Stadtpfarrer. Nach Abschluss der Innenarbeiten werden nun noch zwei Glocken eingebaut, die bereits bestellt sind. Als nächstes folgt dann die Sanierung der Seitenteile.

Am 25. November findet bei "Hechingen im Lichterglanz" wieder ein Steinverkauf statt. Ferner werden vom Verein Glühwein, Briefmarken und Postkarten sowie – als neue Aktion – kunstvoll gefertigte Kerzen mit Kirchenmotiv angeboten.