Hechingen Bald kein Postamt mehr in der Stadt?

Ob überhaupt, und wenn ja, was für ein Ersatz geschaffen werden könnte, dazu gibt es bislang noch keine Erklärung der Post. Dafür wurde am Freitagnachmittag eine auf Anhieb etwas schwer verständliche Pressemitteilung verschickt, dass die Postbank künftig nicht mehr im Postamt an der Hofgartenstraße vertreten sein wird. Klang erstmal nicht so schlimm. Der Bankmitarbeiter saß bislang in einem kargen Kabinchen in der Schalterhalle, für Girogeschäfte gab es einen Automat und das Postsparbuch konnte auch am Postschalter befüllt werden.

Eine Nachfrage ergab dann allerdings, dass die Post an diesem Standort offenbar ganz die Segel streichen will. Als Zeitpunkt wird Ende Mai genannt. Die Schließung kommt überraschend, denn Kunden dieser Filiale hatten eigentlich den Eindruck, dass hier ein starker Kundenandrang herrscht. Ob das Postamt umziehen will, was mit der Personal passiert, ob man künftig auf eine noch einzurichtende Postagentur in einem Privatgeschäft in der Unterstadt setzt, das sind Fragen, auf die es bislang noch eine Antwort der Post gibt.