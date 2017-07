Hechingen Bärbel Schmid ist ihrer Zeit weit voraus

Künftig wird sie wohl etwas weniger zum Löwenmensch erklären müssen, denn vor wenigen Tagen hat die UNESCO die Eiszeithöhlen auf der Alb und die aus ihnen geborgenen Kunstschätze zum Weltkulturerbe erklärt. Man kann sich eigentlich nur wundern, dass das jetzt erst geschieht, denn immerhin wurden dort die ältesten erhaltenen Kunstwerke der Menschheit gefunden, zudem auch das älteste Musikinstrument. Bis zu 40 000 Jahre alt.

Schwäbische Alb damals größte Kulturmetropole

In dieser Zeit war Paris noch ein Sumpf im Nirgendwo, ebenso New York , und selbst Stuttgart war nur ein zu Sommerschwüle neigendes Tal ohne jegliche Zivilisation. Die Kulturhauptmetropole der Welt war die Schwäbische Alb. Und so künden die Skulpturen im Garten von Bärbel Schmid auch etwas vom patriotischen Stolz der Schwaben. Denn wer hat die Kultur erfunden? Genau: Die Schwaben.