Hechingen Bachmann kehrt mit Preis zurück

Hechingen. Umweltminister Franz Untersteller hat am Donnerstag in Friedrichshafen zwei Landkreise und 25 Städte und Gemeinden mit dem European Energy Award ausgezeichnet. "Von Jahr zu Jahr sind mehr Kommunen im Land im Klimaschutz engagiert", stellte der Minister dabei fest. "Mittlerweile setzen 118 baden-württembergische Städte, Gemeinden und Landkreise weithin sichtbare und spürbare Zeichen für eine aktive Klimaschutzpolitik." Dazu gehöre Hechingen seit einigen Jahren.

Den Preis durfte Bürgermeisterin Dorothea in Empfang nehmen. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt nach ihrer Rückkehr aus der Reha-Maßnahme nach ihrem Sturz. Ein Neustart nach Maß. Ihr Fernbleiben in der am gleichen Abend in Hechingen stattfindenden Gemeinderatssitzung gefiel jedoch nicht allen. "Es kann sich jeder seinen Teil denken, wenn die Bürgermeisterin bei der wichtigsten Entscheidung im Jahr, dem Haushalt, nicht da ist", meinte Andreas Ermantraut. Dafür erhielt er von einigen Räten Applaus.

Die Jury führt in Friedrichshafen eine Reihe von Kriterien auf, die Hechingen für den Preis qualifizierten. Bereits 1999 richtete die Stadt im Rahmen der "Lokalen Agenda 21" das Bürgerforum "Impulse für Hechingen" ein. In seinem Rahmen entstand der Arbeitskreis "Ökologie/Energie", der aus heutiger Sicht als frühzeitige Grundlage für die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Stadt Hechingen gilt, so die Begründung der Jury.