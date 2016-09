Hechingen Ausflug entführt Zuhörer in die Musik-Welt des Londoner Bachs

Schon beim ersten Stück, dem "Concerto D-Dur op. 1/6" erklang ein durchstrukturiertes Reifewerk von Johann Christian Bach, das mit seiner lieblich-prägnanten Melodik unweigerlich an den von Mozart geprägten Stil der Wiener Klassik erinnerte. Bereits hier wurde klar, dass sich die Ausführenden als ein versiertes und bestens aufeinander abgestimmtes Team verstehen.

Nach einer Klaviersolosonate von Bach in perlend-fließender Machart erklang dann das einige Jahre nach Mozarts London-Besuch von ihm ersonnene D-Dur-Konzert nach einer Sonate von C. Bach, aus der eindeutig dessen Handschrift erkennbar war. Es war eines der ersten Werke der Gattung Klavierkonzert, wie Schanze erklärte.

Ein weiteres Concerto des jungen Mozart sowie eines von dem ebenfalls in Britannien erfolgreichen deutschen Musiker Johann Samuel Schroeter rundeten das gut besuchte Konzert in der Villa ab. Das freilich wurde ganz wesentlich von den Fähigkeiten der drei Streicherinnen aufgewertet. Nämlich der hier schon mehrfach aufgetretenen Cellistin Andrea Fröhlich-Sum sowie Maria Lauenstein und Ursula Schwab-Rittau auf den Violinen. Es kamen also hier Sonaten zu Gehör, die nicht in der heute üblichen Besetzung von je einer Violine und Viola konzipiert waren.