Hechingen Ausbau zum Großteil in Ferien

Die 36 Jahre alten und muffigen Teppichböden, dunkle Holzverkleidungen und eine schlechte Raumakustik sorgen für schlechte Lernatmosphäre. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Landratsamtes hervor, der am Montag, 13. Februar, tagt.

In 2017 ist zunächst der östliche Anbau für eine Sanierung vorgesehen. Die Klassenzimmer sollen entkernt und neu aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang können auch diverse Abwasserleitungen, welche undicht sind, erneuert werden. Weiter werden Akustikplatten an den Decken, robuste Wandverkleidungen und ein pflegeleichter Kautschukboden angebracht. Zudem müssen Fenster, Sonnenschutz und Außenwände erneuert werden.

Arbeitskreis gegründet