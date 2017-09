Hechingen Auf Projekte wird 2018 verzichtet

Nur in Zone 1 wird im Winter Salz gestreut

Auf die Fragen zum Haushalt 2018 hatte sich der Ortschaftsrat auch in diesem Jahr schon vor der Sommerpause in einer Dorfbegehung vorbereitet. Dabei wurde festgestellt, dass Bechtoldsweiler in den vergangenen Jahren durch die Unterstützung des Gemeinderats und der Verwaltung wichtige Projekte wie Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Duschen, die komplette Neugestaltung des Friedhofs, des Aussegnungsplatzes, die Außen- und Innenrenovierung des Rathauses und weiteres mehr erledigen konnte. Daher beschloss der Ortschaftsrat einstimmig, für das Haushaltsjahr 2018 keine neuen Projekte anzumelden und die kleineren Reparaturen aus dem laufenden Unterhaltungsaufwand zu bestreiten.

Der Ortsvorsteher konnte auch berichten, dass die Erneuerung des Radweges, im Haushalt schon enthalten, die Fortführung der Planung des neuen Baugebietes Mittelwies sowie das Thema "Kühles Brünnele" aus dem Wanderparadies ebenfalls schon aus dem Vorjahr finanziell abgesichert sei.

Zum Schluss gab der Ortsvorsteher den neuen Plan für den Winterdienst bekannt. Im Februar hatte der Ortschaftsrat beschlossen, für den kommenden Winter lediglich in der Zone 1 mit Salz zu streuen. In den Zonen 2 und 3 wird nur geräumt.

Bei Blitzeis oder ähnlichen Verhältnissen muss auf Salzstreuung zurückgegriffen werden, schon aus haftungsrechtlichen Gründen. Damit zeigte sich der gesamte Ortschaftsrat zufrieden.