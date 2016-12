Hechingen Auf ein Gläschen Sekt mit den Stars der Volksmusik

Neugierig drängen sich die Gewinner der verlosten Karten in den Gang, der zur Bühne führt. Aber wo sind die Stars? Als dann Anita Hofmann auftaucht, ist die Reaktion zunächst etwas schüchtern – doch das Eis ist schnell gebrochen. Anita verteilt den Sekt und stößt schon einmal mit den Gästen an.

Hansy Vogt, Mitglied der Band Feldberger, aber auch als Comedian und Moderator bekannt, kommt bald dazu und steigt gleich in den Smalltalk ein. Mit Feldberger-Mitglied Chris Laubis, Alexandra Hofmann und Oliver Thomas ist die Runde schließlich komplett und schnell kommen überall lebhafte Gespräche auf. Ein Besucher zeigt stolz auf seinem Handy, dass er bereits ein Foto mit Hansy Vogt gemacht hat, ein anderer fragt, wann die Geschwister Hofmann mal wieder in Rangendingen auftreten. Der Schlagzeuger ihrer Band kommt übrigens aus Bisingen, wie zwei Fans feststellen – man kennt sich halt.

Derweil gibt Alexandra Hofmann Anekdoten aus dem Tourleben zum Besten. Dieses Jahr war sie nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag zu Hause. Wieder daheim, besteht sie nun darauf, den Christbaum noch länger stehen zu lassen – eher zum Unmut ihrer Familie. Aber schließlich sei der Baum ja selbst geschlagen geworden. Doch irgendwann wird es Zeit für die letzten Konzertvorbereitungen. Hansy Vogt wünscht allen Besuchern persönlich einen schönen Nachmittag – der bei seinen Fans sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.