Hechingen Auch beim Käse geht es um die Wurst

Einmal geschnuppert und gleich geblieben

Besonders stolz auf die angehende Fachverkäuferin sind natürlich auch die Ausbilder, Nadja und Thomas Weiler. "Wir sind glücklich, dass sie den nötigen Ehrgeiz hat", sagt Thomas Weiler, "wir sind sehr daran interessiert, sie hier zu behalten."

Dass es mal eine Auszubildende aus dem Zollernalbkreis zum Bundeswettbewerb geschafft hätte, daran kann sich Weiler nicht erinnern. Das könne nicht mal sein Vater. Und der sei lange im Geschäft gewesen.

Vor der Ausbildung war Thorenz Kellnerin und hatte nur mal zur Probe in der Metzgerei Weiler gearbeitet. Dort gefiel es ihr aber so gut, dass sie direkt geblieben ist. Am liebsten ist sie im Verkaufs- und Beratungsgespräch.

Letzteres wird beim Bundeswettbewerb dann auch geprüft. Genau wie das Herrichten einer Bratenplatte, einer Käseplatte und von Fingerfood. Doch egal, ob Fleisch oder Käse: Am Ende geht es um die Wurst.