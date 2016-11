Hechingen Auch am Sterbebett ist Lachen erlaubt

Das Ziel der Palliativarbeit ist in jedem Fall, den Patienten die größtmögliche Lebensqualität zu geben. Aber: "Man muss auch damit umgehen können, wenn es mal nicht ›funkt‹." Generell ist das Zwischenmenschliche nicht immer einfach. Man könne auf der einen Seite niemanden begleiten, wenn man nicht ein Stück von sich selbst gebe. Auf der anderen Seite sei zwar Mitgefühl, aber kein Mitleid gefragt. "Es ist wichtig, dass wir uns abgrenzen", sagt Irmgard Wößner. Die Mitarbeiter brauchen eine stabile Psyche.

Sterbebegleitung ist ein Lernprozess

"Es fällt manchmal schon schwer", sagt Angela Grunwald. Es handle sich bei der Sterbebegleitung um einen Lernprozess. "Es gibt schon schwere Schicksale, die einem nahe gehen", weiß auch Irmgard Wößner. Darunter seien Bekannte, Schulkameraden, Freunde. Die Patienten kenne man aus vielen Bereichen, wenn man in Hechingen aufgewachsen sei.

Trotz allem gibt es bei der Betreuung heitere Momente. "Natürlich wird auch viel gelacht", so Wößner. Gerade in der Palliativversorgung sei Humor sehr wichtig. Das Schöne sei zudem der Zuspruch, den die Mitarbeiter von vielen Menschen erhalten. "Das ist das, was unsere Arbeit ausmacht", sagt Angela Grunwald, "wenn wir hören, es hat ihnen gut getan." Manchmal kommt es dann vor, dass die Patienten zum Ende hin noch einmal sehr aktiv werden. "Das gibt es, dass sie kurz vor dem Tod aufblühen", erzählt Wößner. Sie habe einen Patienten gehabt, der wollte plötzlich wieder essen, wollte aus dem Bett, war gedanklich sehr klar und hat Späße gemacht.

Andere Patienten lassen all ihre Familienangehörige rufen. "Danach können sie besser loslassen", sagt Grunwald. Manche haben aber auch ganz bescheidene Wünsche. Einer habe zum Abschied ein Steak essen wollen.

Die Mitarbeiter der Palliativversorgung kümmern sich also oft um letzte Wünsche. Sie erfüllen "alles, was in unserer Macht steht", so Wößner. Das größte Anliegen sei meist, zu Hause sterben zu können. Dieses könne auch oft ermöglicht werden. Da der Tod oft überraschend kommt, ist rund um die Uhr jemand aus dem SAPV-Team zu erreichen. "365 Tage im Jahr, es gibt keine Ausnahme", so Wößner. Neben den fünf Pflegekräften sind dabei sieben Ärzte im Einsatz. "Wichtig ist, dass die Mitarbeiter nicht an ihre Grenzen kommen", sagt Wößner. Es sei wichtig, dass sie Auszeiten erhalten. Man sei deshalb komplett flexibel. "Es stehen sofort andere bereit und springen ein", sagt die Stationsleiterin. Und das schätzen die Angehörigen besonders: Jemand ist für sie da.