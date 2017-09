Hechingen Arme ausbreiten und das Herz öffnen

Hechingen. Kirchengebäude zeichnen sich dadurch aus, dass sie es in besonderer Weise vermögen Erinnerungen und Emotionen anzuregen. Nicht von ungefähr war deshalb der Veranstaltungsort gewählt. Als Gisela Münch die Anwesenden im Namen der Amnesty-International-Gruppe Hechingen in der St.-Luzen-Kirche begrüßte, war diese besondere Atmosphäre geradezu greifbar.

Während sich die Dämmerung langsam über das Kirchenschiff legte, erinnerte sie an die vielen politischen Konflikte und Krisenherde in der Welt; und an die damit verbundenen Sorgen und die Not der Menschen. Gleichzeitig machte Gisela Münch aber auch deutlich: Jeder ist gefordert, seinen Teil dazu beizutragen, die Welt ein Stück besser zu machen.

Alltag ist von Krieg und Vertreibung geprägt