Hechingen Arbeitskreis hat offiziellen Vorstand

Seit vergangener Woche ist dies nun wieder eindeutig zu beantworten. Die Aktiven haben sich eine Vereinsstruktur gegeben und ganz offiziell einen Vorstand gewählt. Die neuen Vorstandsmitglieder sind: Almut Petersen, Francoise Schenkel und Christiane Gersdorf (Kasse) und als Beirat Carola Scheunig und Christa Mummertz.

Der Verein will die offene Arbeitsweise beibehalten und weiterhin "Menschen begleiten, die aus verschiedenen Gründen nach Hechingen und Umgebung gekommen sind und bei uns neue Lebensperspektiven suchen", heißt es in einer Pressemitteilung. Jenseits der Gesetzeslage und der Verfahrensschritte sehe man die Menschen in ihrer teils sehr schwierigen Lage. So stehe es in der Vereinssatzung. Konkret werde beispielsweise mit Deutschkursen – speziell für die, für die es keine offiziellen Schul- und Integrationskurse gibt.

Für einige Projekte werden weiterhin Helfer gesucht. Zum Beispiel für "Disko international": Alle 14 Tage findet Freitagabend diese Disko im Jugendzentrum statt. Die nächsten Termine sind am 4. und 18. November sowie am 2. und 16. Dezember und an Silvester. Gesucht werden Leute, die afrikanische und arabische Rhythmen lieben, Lust haben auf vergnügliche Abende bei Musik und Tanz, auf Tischkicker und Billard. Bircan Akkaya, neue Jugendsozialarbeiterin im Jugendzentrum, unterstützt das Team tatkräftig.

Außerdem werden Paten und Patenfamilien gesucht. Mit persönlicher Begleitung lässt sich die Anfangssituation in einem fremden Land besser meistern. Die Paten sind mit ihrer Aufgabe selbstverständlich nicht allein: Ulrike Stoll-Dyma von der Caritas begleitet die Paten. Regelmäßiger Austausch sowie Fortbildungsmöglichkeiten unterstützen diese Arbeit ebenso.

Auch für die Hausaufgabenbetreuung im Jugendwohnheim "altes Krankenhaus" werden noch Helfer gesucht.

Interessenten können sich bei Almut Petersen (07471/ 920123), E-Mail: almut@petersen-hch.de melden. Das nächste Teamtreffen findet am Montag, 7. November, ab 15 Uhr statt.