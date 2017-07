Hechingen "Angenehmer Jahrgang" sagt Tschüss

Aber nicht nur die nunmehr ehemaligen Schüler haben ihren Weg am Gymnasium Hechingen nun hinter sich. Auch für den Rektor neigt sich die Zeit dort dem Ende zu, denn mit Ende des Schuljahres wird er in den Ruhestand gehen. "Ihr seid nahezu zeitgleich mit mir an die Schule gekommen und nun verlassen wir sie auch gleichzeitig", blickte Gerhard Kuhle zurück. Die Abiturienten, die in diesem Jahr einen Durchschnitt von 2,3 erreichten, werde er als "angenehmen Jahrgang" in Erinnerung behalten. "Ihr könnt alle stolz auf eure Leistung sein", wandte sich Kuhle an die Entlassschüler, von denen sich viele auch außerhalb des Unterrichts, etwa in Arbeitsgemeinschaften, engagiert haben. Auch das verdiene Respekt und Anerkennung, so der Rektor. Beides haben sich die Absolventen erworben.

Was jedoch bedeutet sie nun konkret – die Zäsur, mit der ein solches Etappenziel untrennbar verbunden ist? In erster Linie zwei Dinge, wie die Elternbeiratsvorsitzende Barbara Vees-Höflsauer in ihrer Rede ausführte. "Ihr seid der Kindheit entwachsen. Wachsen geschieht, man kann es nicht beschleunigen", ließ sie die vergangenen Jahre Revue passieren. Es seien die Eltern gewesen, die die Kinder beim Wachsen begleitet hätten und trotzdem erkennen mussten: vieles ist nicht beeinflussbar. Neben der körperlichen Entwicklung gebe es aber auch den inneren Wert, der im Abiturzeugnis, früher auch Reifezeugnis genannt, versteckt sei. Und Reife bedeute, mit Wachsamkeit und Umsicht durchs Leben zu gehen. "Doch wer hält sich schon ganz ernsthaft für reif?", stellte Vees-Höflsauer in den Raum. Auch wenn der Anspruch da sei, bleibe nur der Weg dahin. "Wir hoffen, dass Ihr Euren Weg mit einem inneren Gespür für Menschen und Situationen fortsetzt und der Reife immer etwas näher kommt", gab sie den Abiturienten mit auf den Weg.

14 Absolventen dürfen sich über eine Eins vor dem Komma freuen

Was haben die Absolventen denn nun fürs Leben gelernt? Dieser Frage ging Scheffelpreisträgerin Lea Kalmbach nach. "Viele wichtige Dinge scheinen in der Schule keinen Platz zu haben", führte sie als Beispiel etwa die Steuererklärung an. "Diese Dinge lehrt uns wohl nur die Schule des Lebens", betonte sie. Andere habe die Schule hingegen sehr wohl vermittelt – so etwa Teamfähigkeit und Mitmenschlichkeit.

Ein leuchtendes Vorbild dafür ist Teresa Bartel, der Schulsozialarbeiterin Silvia Senner den Sozialpreis verlieh. Teamfähigkeit stellte aber auch die Abi-Band unter Beweis, die von den Moderatoren Ellen Schneider und Daniel Schneider ankündigt wurde. Zwei Jahre lang haben die Mitglieder gemeinsam geübt und sich wöchentlich getroffen.

Mit Liedern wie "Hold Back 0 River" oder "Nothing Else Matters" sorgten sie am Samstag für Gänsehautstimmung.

Ach, apropos "Nothing Else Matters": Eines war an diesem Abend auch noch von besonderer Bedeutung – nämlich die Übergabe der Zeugnisse durch Konrektorin Beate Widmaier und Rektor Gerhard Kuhle. Über eine Eins vor dem Komma dürfen sich 14 Absolventen freuen, über eine Zwei sogar 30.