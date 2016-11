Hechingen Ampel regelt den Verkehr am neuen Kreisel

Nun steht der Bau der anderen Hälfte des Kreisverkehrs an. Um diese Bauarbeiten ausführen zu können, muss die Verkehrsführung im Baustellenbereich geändert werden. Der Verkehr zwischen Hechingen und Bodelshausen wird in beide Fahrtrichtungen über die provisorische Zufahrt "Am Fichtenwald", zur Kaullastraße, zum bereits fertig gestellten Kreisverkehrsabschnitt und zur Kreisstraße K7107 geführt.

Zwischen der Kaullastraße und der Kreisstraße muss der Verkehr den fertiggestellten Kreisverkehrsabschnitt im Begegnungsverkehr passieren. Deshalb erfolgt die Verkehrsregelung durch eine Ampel. Die südliche Zufahrt zum Gewerbegebiet Lotzenäcker muss während der gesamten restlichen Bauzeit für den Verkehr gesperrt werden.

Das Gewerbegebiet Lotzenäcker kann während dieser Zeit nur über die nördliche Zufahrt erreicht werden. An der Kreuzung der Kreisstraße mit der Zufahrtsrampe zur L 410 und der provisorischen Zufahrt "Am Fichtenwald" erfolgt die Verkehrsregelung wie bisher über eine Ampel. Die Grünzeiten werden an den geänderten Verkehr angepasst.