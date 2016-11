Hechingen Akkordeon und Saxophon in der Rotunde

Der in Trossingen als Professor unterrichtende Saxophonist Matthias Anton und der ebenfalls in Trossingen beim Hohner-Konservatorium als Dozent tätige Akkordeonspieler Hans-Günther Kölz spielten in der Rotunde.

Zehn Jahre gibt es jetzt die Konzertreihe vom Kulturverein Hechingen und dem Förderverein Villa Eugenia in Zusammenarbeit mit der staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Ein Grund zum Feiern.

Der Verein ließ sich deshalb für jedes seiner Konzerte in diesem Jahr etwas einfallen. Diesmal waren die Zahlen auf den nummerierten Sitzplätzen die Losnummer für eine Ad-Hoc-Lotterie, so dass einer der Besucher schließlich das Glück hatte, eine CD der beiden Musiker zu ergattern.