Hechingen Action Day soll wieder stattfinden

Erfreulich nannte Hoch indessen den wieder ansteigenden Übungsbesuch im Jahr 2016: Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Jahren übertraf man nämlich die Quote von 70 Prozent. "Das ist ein Beleg dafür, dass unsere Gruppenführer gute Übungen machen", so Hoch.

Kassierer Oliver Wolf konnte in seinem Bericht von einem Überschuss im Jahr 2016 und damit weiter einem positiven Kassenstand berichten. Dazu Abteilungskommandant Hoch scherzend: "Wir haben uns nach deinen Mahnungen mit den Ausgaben im letzten Jahr aber auch sehr zurückgehalten." Die Kassenprüfer Franz Demer und Mathias Heinzelmann bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und wurden im Anschluss in den einzigen Wahlen des Abends auch jeweils für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Lob gab es für die Boller Feuerwehr bei den Grußworten der Gäste: Ortsvorsteherin Meta Staudt dankte für das aktive Einbringen in das Vereinsleben: "Wir sind alle stolz, so eine Feuerwehr zu haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit." Der Stellvertretende Gesamtstadtkommandant Frank Brecht lobte derweil den hohen Ausbildungsstand der Boller Abteilung, auf die stets Verlass sei.

Auch Ehrungen standen an: Ausgezeichnet wurden Oliver Wolf für 20 Jahre Feuerwehrdienst sowie Christoph Heinzelmann, Amelie Konstanzer und Lukas Steinhilber für jeweils zehn Jahre. Die Ehrung für Walter Wolf für insgesamt 60 Jahre im Dienst wird im Rahmen der Hauptversammlung der Gesamtstadt-Feuerwehr stattfinden.