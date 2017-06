Hechingen Abiturienten verabschieden sich musikalisch

Die Veranstaltung zeigte, wie verbunden sich die Gymnasiasten mit ihrer Schule fühlen, denn das Konzert, das um 17 Uhr begann, war trotz schwül-heißem Wetter gut besucht. Die Stimmung während des etwa 45-minütigen Konzerts war auf der Bühne und im Publikum entspannt, und hinterher stand man noch beisammen und unterhielt sich angeregt. Die Abiturienten baten um Spenden, die für die Finanzierung ihres Abiballs eingesetzt werden.

Das Programm bestand aus Stücken, die in unterschiedlicher Besetzung eingeübt worden waren. Moderiert von Ellen Schneider wurde mit einem von allen gemeinsam gesungenen französischen Lied begonnen. Danach folgten das Lied "Go down Moses" und eine Instrumentalgruppe spielte Live zum Film "Dick und Doof als Kaminfeger". Weitere Stücke im Programm waren "Blue Moon", "Diana" und das Lied "summer time". Zur Musik "Pink Panther" wurde eine Choreografie gezeigt, und eine Blues Improvisation war ebenso zu hören. Darauf folgten zwei weitere Stücke, die von allen Schülern zusammen gesungen und begleitet wurden. Das Konzert endete wie es angefangen hatte, mit einem französischen Stück: "La mer".

Berührende Geste: Die Schüler bedankten sich im Anschluss besonders bei ihrem Musiklehrer Wolfgang Nägele, der die Idee zu diesem Konzert hatte, der Zeit für die Proben mit ihnen investierte und sie zudem auf dem Klavier und dem Akkordeon bei Stücken begleitete.