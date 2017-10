Hechingen Abfeiern bei der großen Dirndlparty

Hechingen-Stetten. Die Kirbe wird am Freitag, 20. Oktober, mit einer "Dirndlparty" eröffnet. Bereits um 18.30 Uhr ist Saalöffnung in der Turn- und Festhalle und um 19 Uhr eröffnen die Musikfreunde des Musikvereins Boll die Veranstaltung. Um 20 Uhr folgt der Fassanstich mit Freibier durch lokale Prominenz. Um 20.30 Uhr beginnt dann die Oktoberfestband "Die Lausbuba" mit der musikalischen Unterhaltung. Passend zum Motto ist eine Heurigenbar mit Biergarten eingerichtet. Eintrittskarten für sieben Euro pro Person sind an der Abendkasse erhältlich. Möglich ist auch eine Voranmeldung von Gruppen ab acht Personen aufwärts per Mail an info@musikvereinstetten.de bis zum 19. Oktober. Jeder Teilnehmer einer Gruppe erhält eine Halbe Bier zur Begrüßung vom Verein gratis.

Am zweiten Tag des Kirbefestes, am Samstag, 21. Oktober, folgt die zweite Festveranstaltung um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle. Die Laienschauspieler des Musikvereins werden an diesem Abend ein schwäbisches Mundartstück in zwei Akten mit dem Titel "Dam und Büble" für die Festbesucher aufführen. Die musikalische Unterhaltung bestreiten an diesem Abend die "Gnadental-Swingers" des Musikvereins Stetten, die im Anschluss an das Theaterstück zum Tanz aufspielen werden. Die traditionelle "Besenwirtschaft" bietet an diesem Abend erlesene Weine und Kirbespezialitäten an. Der Eintritt ist frei.

