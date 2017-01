Hechingen Ab jetzt wird es konkret

Bisher nur wenige Flüchtlinge im Ort

Derzeit ist die Zahl der in Burladingen lebenden Flüchtlinge noch sehr gering. Grund ist, dass die Gemeinden im Zollernalbkreis so lange, wie die Meßstetter LEA existiert, keine oder nur sehr wenig Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Das könnte sich im kommenden Jahr, wenn die LEA schließt, ändern. Die Anwesenden waren sich einig: Burladingen sollte vorbereitet sein.

Rosemann hatte dem Arbeitskreis bereits nach dem ersten Bericht über ein Treffen ein paar Zeilen geschrieben. Nach den "nicht sehr hilfreichen Äußerungen" des Stadtoberhauptes sei es wichtig, dass Bürger aktiv werden und Burladingen als "weltoffene und von christlichen Werten geprägte Stadt" präsentieren. Rosemann lobte die Absichten der Ehrenamtlichen, will in Kontakt bleiben und sicherte Unterstützung zu.

Gemeinderätin Dörte Conradi erinnerte an das bereits vielfach bestehende ehrenamtliche Engagement der rührigen Burladinger Vereine und wie wichtig es sei, diese Leute ins Boot zu holen. "Ich halte nichts davon, Ängste zu schüren und Vorurteile zu pflegen, sondern in die Aktion zu gehen", stellte sie klar. Sie will für die Vernetzung des Arbeitskreises mit der Kommunalpolitik Sorge tragen.

In einer Vorstellungsrunde loteten die Anwesenden aus, welche Fähigkeiten sie mitbringen und auf welchen Feldern sie Hilfe leisten könnten. Patenschaften, Sprachunterricht und Treffen mit Flüchtlingsfamilien wurden ins Auge gefasst. Der Arbeitskreis will am Dienstag, 7. März, erneut ab 19 Uhr im Gemeindehaus zusammenkommen, um einen Begegnungsnachmittag vorzubereiten. Gerhard Lehmann will dann über erste Bemühungen einer möglichen Patenschaft berichten.

Wer sich der Gruppe anschließen will, kann dann einfach hinzukommen oder sich schon vorher beim Caritasverband, Referat für ehrenamtliches Engagement, unter 07471/93 32 10 oder per E-Mail unter referat-ehrenamt@caritas-hechingen.de melden.