Hechingen 57-Jähriger muss 15.000 Euro zahlen

"Ich hatte Angst um mein Leben", sagte das Opfer in der Verhandlung. Der Rechtsanwalt des Angeklagten stützte sich unter anderem auf eine Zeugenaussage, die den Vorfall als "komisch gelaufen" einschätzte. Zugetragen hat sich die Geschichte bereits im Sommer 2016 am Reichenbach in Hechingen. Über die Vorgeschichte gibt es allerdings mindestens zwei verschiedene Versionen.

Der junge Mann und zwei seiner Kumpel hatten am Reichenbach gesessen, um zu "chillen". Dann kam eine Frau – die des Angeklagten – und versuchte, die jungen Männer darauf aufmerksam zu machen, dass es an dieser Stelle gefährlich sei. Da diese sie offensichtlich nicht verstanden – oder nicht hören wollten – ging sie nach Hause und erzählte ihrem Mann davon. Der 57-Jährige fuhr daraufhin mit dem Fahrrad zu der besagten Stelle und versuchte zunächst wie seine Frau, die drei jungen Männer davon zu überzeugen, sich von der Stelle wegzugeben.

Hier gehen die Geschichten dann etwas auseinander. Der 57-jährige Mann behauptet, dass einer der drei jungen Männer ihn dabei verspottet habe. Die Jüngeren sagen, sie konnten ihn aufgrund des Wasserfalls einfach nicht verstehen.