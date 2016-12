Hechingen 30 Frauen küssen die "Feldberger"

Mit einem Lied aus seiner neuen Deutschland-Tournee bot er dann das i-Tüpfelchen seiner Solo-Performance. Der Songtitel "Hammer" wurde unter lautem Jubel und Mitisngen der Zuschauer schnell zu einem "Ihr seid der Hammer!" Nachdem der Frauenschwarm die Bühne verlassen hatte, war wieder Hansy Vogt an der Reihe. Diesmal mit Unterstützung seiner Bauchrednerpuppe Marie.

Im Anschluss wurde vor allem den männlichen Besuchern einiges geboten, bevor es in die wohlverdiente Pause ging. Die beiden Schwestern Anita und Alexandra Hofmann begeisterten optisch und musikalisch. Mit ihren außergewöhnlichen Stimmen und dem Lied "100 000 Volt" elektrisierten die Powerfrauen das Publikum. Bei ihrem ersten Konzert in der Hechinger Stadthalle wussten die Schwestern zu überzeugen: "Nachdem wir auf der Burg bereits letztes Jahr aufgetreten sind, war die Freude groß, jetzt auch in der Stadthalle auf der Bühne zu stehen", verriet Anita, die auch ihr Lieblingslied aus "Phantom der Oper" erklingen ließ.

Im zweiten Teil verdiente sich dann die "Klingende Bergweihnacht" ihren Namen redlich. Mit Weihnachtsklassikern wie dem "Schneewalzer" und "A’ Weihnacht’ wie’s früher war" sorgten alle Künstler zusammen auf der Bühne und in der Halle für besinnliche Stimmung, auch noch nach Ende der Weihnachtsfeiertage. Danach spielten dann noch alle Interpreten einzeln einige wohlklingende Lieder, immer wieder mit eingeschobenen Späßen von Hansy Vogt, der hier noch einmal sein Talent als Entertainer voll aufblitzen ließ.