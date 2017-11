Hechingen 16-Jähriger schlägt auf Polizisten ein

Kurz vor 18 Uhr stritten in der Tobelstraße drei Jugendliche lautstark miteinander. Die Polizei wurde verständigt und eine Streife rückte an. Die Beamten wollten den sichtlich betrunkenen Jugendlichen in Gewahrsam nehmen. Dagegen sträubte er sich und bekam dabei Unterstützung von seinem 16-jährigen Freund.

Beim Versuch den Jugenlichen ins Polizeiauto zu setzen, schlug der 16-jährige Freund unvermittelt auf die Beamten ein und verletzte sie nicht unerheblich. Mit Eintreffen der Verstärkung wurde der ebenfalls alkoholisierte Schläger vorläufig festgenommen.

Bei der Festnahme spuckte er einen Beamten an und beleidigte andere Einsatzkräfte. Während dem Einsatz wurde auch noch ein dritter Polizist verletzt. Alle drei waren nicht mehr dienstfähig und wurden im Zollernalb-Klinikum Balingen ambulant behandelt.