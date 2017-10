Hausen am Tann "Was weg ist, ist weg"

Bürgermeister Lebherz begrüßte das Bürgerbegehren, denn es zeige, dass die Gemeinde politisch engagiert sei. Zudem erhalte der Gemeinderat, der sich in der Vergangenheit in vielen Sitzungen bereits mit dem Thema beschäftig habe und das gleiche Ziel verfolge, Unterstützung. Lebherz gab aber zu bedenken, dass es nicht einfach werde, das Ziel zu erreichen. So sei der komplette Abbau bereits 1977 genehmigt worden, damals schon gegen Bedenken der Gemeinde, die unter anderem Nachteile für ihre Wasserversorgung befürchtet habe. Zudem liege das Abbaugebiet auf der Gemarkung Dotternhausens, so dass Hausen nur "Zaungast" sei.