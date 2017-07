Hausen am Tann Wanderung in lauer Nacht

Hausen a. T.Zehn Wanderer aus Hausen, Ratshausen, Schömberg, Dotternhausen und Balingen nahmen die 26 Kilometer zwischen Hausen und dem Raichberg in Angriff. Start war um 22.30 Uhr bei der Gemeindehalle in Hausen. Zunächst ging es in in Richtung Oberhausen und Lochen. Es war noch warm, und so waren die Teilnehmer schon am Lochengründle nass geschwitzt.

Über die alte Lochenstraße ging es nach Weilstetten, vorbei am Sportplatz Linde auf dem Radweg nach Dürrwangen. Der Vollmond war steter Begleiter der Wandergruppe. So konnte auf dem Großteil der Strecke auf Taschenlampen verzichtet werden.

Im Wald oberhalb von Dürrwangen war es auf dem schmalen Wanderpfad aber so dunkel, dass man auf die Lampen angewiesen war. Gegen 1.30 Uhr legten die Wanderer die erste Vesperpause ein, wobei sie sich einfach auf der noch warmen Asphaltstraße zwischen Stockenhausen und Wannental niederließen und sich das mitgebrachte Rucksackvesper schmecken ließen.