Hausen am Tann Sportler blicken auf aktives Vereinsjahr zurück

Die Vorsitzende Sylvia Neher ließ das sehr aktive Jahr Revue passieren. Sie ging auf den Wechsel im Übungsleiterteam der Minihandball-Kinder ein und freute sich, dass die Sparte Badminton wieder stärker aktiv ist. Die neuen Sportangebote "Rückenfit" und "Nordic Walking" stießen laut Neher auf positive Resonanz und werden sehr gut angenommen. Sylvia Neher ermutigte alle, mal etwas Neues aus dem Breitensportangebot auszuprobieren.

Die beiden Veranstaltungen "Hausen am Ball" und "Hausen Aktiv" waren, so Neher, gelungen. Die Verantwortlichen freuen sich schon heute auf viele teilnehmende Mannschaften bei "Hausen am Ball" am 1. Juli.

Der stellvertretende Vorsitzende Robert Schreijäg präsentierte im Anschluss das neu erstellte Organigramm des Vorstands und machte deutlich, dass die Arbeit auf viele Schultern verteilt sei. Schriftführerin Sandra Dreher ging in ihrem Bericht über das vergangene Jahr detailliert auf die Veranstaltungen und Aktivitäten ein, zu denen sie Bilder zeigte, bevor Kassiererin Sarah Neher ein positives Jahresergebnis vermeldete.