Hausen am Tann Narrenplan: Umzug und Polonaise

Am Fasnetsamstag, 25. Februar, steigt ab 20 Uhr, Saalöffnung ab 19 Uhr, der traditionelle Bürgerball in der Stoale-Kratzer-Arena mit närrischem Programm. Zahlreiche Gruppen haben fleißig geprobt und freuen sich auf ihre Auftritte. Anschließend ist Tanz mit DJ Ringo Royal sowie Barbetrieb.

Karten sind im Vorverkauf für sieben Euro, an der Abendkasse für neun Euro zu haben. Tickets gibt es ab 10. Februar auch im Dorflädele in Hausen, in der Volksbank in Tieringen sowie bei allen Funktionären des Musik- und Sportvereins. Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sieben Euro.