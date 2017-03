Hausen am Tann Musiker aus Hausen sind im Wettbewerb

Hausen am Tann (wus). Die Gruppe um Jens Neher und Ralf Edelmann will sich am Freitag, 16. Juni, in Bad Mergentheim gegen harte Konkurrenz durchsetzen: die Wüste Welle Big Band aus Tübingen, die Jonge Remstäler aus Waiblingen und New Jazzattack aus Bad Mergentheim. Eine Jury, das Publikum vor Ort sowie eine Abstimmung per TED, online und SMS entscheiden, wer sich für das Finale qualifiziert. Dieses wird zwei Wochen später, am Freitag, 30. Juni, im "SchieferErlebnis" Dormettingen ausgespielt. Neben den Gewinnern der vier Vorentscheide haben zwei Zweitplatzierte die Chance auf eine Wildcard fürs Finale.